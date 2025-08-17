Tavşanlı’da trafik kazası: 5 yaralı var

Kütahya'nın Tavşanlı-Domaniç karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kütahya'nın Tavşanlı-Domaniç karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, Tavşanlı Domaniç karayolu Kayaarası Köyü girişinde meydana geldi. T.A. idaresindeki 43 HY 716 plakalı otomobil ile Tavşanlı'dan Domaniç istikametine seyir halinde olan M.C. idaresindeki plakası alınamayan otomobil ile çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada her iki otomobilin sürücüsü ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan G.K., B.K. ve B.C. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

