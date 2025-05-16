Tavuğun yumurtladığı yer görenleri hayrete düşürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tavuğun yumurtladığı yer görenleri hayrete düşürdü

Antalya’da bir tavuğun yumurtladığı yer görenleri hayrete düşürdü. Tavuk, bir tavuk dönercide yumurtladı. İş yerinin sahibi “Cesaretine hayran kaldım” dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde sokaktan gelen tavuk, tavuk dönerci dükkanına girerek yumurtladı. İş yeri sahibi Nazmi Şimşek, "Cesaretine hayran kaldım. Cesaretle kalmamış bir de yumurtlamış. Sahibi çıkmazsa arkadaş olabiliriz" dedi.

İlginç olay dün Serik ilçesindeki tavuk döner ve tost yapan bir işletmede yaşandı. Sokaktaki bir tavuk iş yerine girerek yumurtladı. İş yeri sahibi Nazmi Şimşek durumu görünce oldukça şaşırdı. Tavuğu ve yumurtayı muhafaza altına alan Şimşek, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Ben dışarıya gitmiştim. Eleman vardı dükkanda. Tavuk girmiş içeriye. Cesaretine hayran kaldım. Çünkü girdiği yer tavuk dönerci. Cesaretle kalmamış bir de yumurtlamış. Güzel bir anı olarak kaldı bizde. Kesip dürüm yapmak için yaşı biraz geçmiş. Sahibi çıkmazsa belki arkadaş oluruz."

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