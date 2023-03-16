Tavuk derisi sorunu nasıl geçer?

Ensonhaber’de yer alan habere göre; Bacaklarda ve kollarda oluşan tavuk derisi görünümü pek çok zaman herkesin keyfini kaçırdığı biliniyor. Çevresel faktörler, cilt tipi ve stres durumlarına bağlı olarak gelişebilen bu problem müdahalede bulunulmadığı takdirde kalıcı olarak kalmayı sürdürüyor.

İşte tavuk derisinden kurtulmanın yolları...

TAVUK DERİSİ PROBLEMİ NASIL ÇÖZÜLÜR?

Tıp dilinde Keratosis Pilaris şeklinde adlandırılan bu cilt problemi farklı pratik yollarla ve doğru yapılan bir bakım ile iyileştirilebildiği bildirildi. Pürüzsüz ve aknesiz bir cilt hemen her bayanın hayaliyken, tavuk derisi problemin çözümü de aslında bakımdan geçiyor.

Vücut yüzeyinde bulunan bu rahatsız edici kırmızılık ve pütürler, aslında hemen her kısımda görülebileceği gibi ilk başta genellikle üst kollarda, bacaklarda, yanaklarda veya kalçada görülüyor. Aslında zararsız olduğu da bilinen tavuk derisi probleminde ciltteki yumrular genellikle kaşıntı yapmıyor. Ancak özellikle görsel olarak kişileri çokça rahatsız edebiliyor.

Görüntü olarak kuru, pürüzlü yamalar ve ufak bazı şişkinliklere neden olabilen bu rahatsızlık yaygın görülebiliyor.

DOĞRU CİLT BAKIMI EN ÖNEMLİ ÇÖZÜM

Bu sorun bazen alerjik bir cilde sahip olmayı da işaret eder. Bu sebeple tedavi edilemez gibi görünse de doğru bakım ürünleri vasıtasıyla cilt görünümü daha çok iyileştirilebilir.

Fakat cildin görünümünü daha da iyi hale getirmeye yardımcı olmak için nemlendiriciler ve reçeteli kremlerin de özellikle faydalı olabileceği bilinmeli.

YAZIN HAFİFLER, KIŞ AYLARINDA İSE BELİRGİN HALE GELİR

Bu cilt sorunu yazın güneş ile birlikte hafiflerken, kışın ise yine belirgin hale gelebilir. Yaş fark etmeksizin her yaşta ortaya çıkabilen bu sorun, genelde sivilce benzeri minik kabarcıklar ile gözükür.

Tavuk derisi görünümünü en aza indirmek için çeşitli bakım ürünleri kullanılabilir. Cilt bakımına özen gösterilebilir ve peeling yapılabilir.