Tavuk devine komik ceza! Ölümcül bakteri bulunan ürünleri toplatılmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tavuk devine komik ceza! Ölümcül bakteri bulunan ürünleri toplatılmıştı

Şenpiliç'in "anne köftesi" adlı ürününde ölümcül Listeria bakterisi bulunması üzerine toplatma kararı verilmişti. Şirkete bu nedenle kesilen ceza ise duyanları şaşırttı.

Kanatlı et sektörünün önemli markaları arasında bulunan Şenpiliç'e "Annemin Köftesi" adlı ürününde insan sağlığı için tehlikeli olan Listeria bakterisi bulunması toplatma kararı yanı sıra para cezası da verildi. Ancak Şenpiliç'e bu nedenle kesilen cezanın sadece 210 bin TL olması tepki ile karşılandı.

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Türkiye’nin en büyük tavuk üreticilerinden Şenpiliç, “Annemin Köftesi” adlı ürününde bulunan bakteri nedeni ile müşterileri arasında endişeye yol açtı. Her ne kadar bu ürünün içinde bulunan bakterinin bazı durumlarda ölümcül olabileceği belirtilse de firmanın aldığı ceza eleştirilere neden oldu.

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YÜKSEK CİRO, DÜŞÜK CEZA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen mikrobiyolojik kriterleri karşılamayan anne köftesi ürününe verilen cezanın, firmanın yıllık yaklaşık 19 milyar TL 'lik cirosuna oranla çok düşük bulundu.

Tüketici dernekleri tepki gösterirken sosyal medya kullanıcıları da insan sağlığı gibi bu denli önemli bir konuda yaptırımlar üzerine tartışmaya başladı.

TOPLATMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sakarya İl Tarım Müdürlüğü tarafından ülke genelindeki Şenpiliç’in Soğucak’taki tesisinden alınan örneklerde Listeria bakterisi bulunduğu ve söz konusu ürünün belirli partilerine yönelik toplatma işlemi başlatıldığı ve ilgili firmaya yasal süre içinde ürünleri piyasadan çekmesi talimatı vermişti.

ŞENPİLİÇ: KONTROL ALTINDA

Şenpiliç ise yaptığı açıklamada, ilgili parti ürünlerin hızla geri çağrıldığını, laboratuvar testlerinin yalnızca bu partiye özgü olumsuz sonuç verdiğini, üretim süreçlerinin ise gıda güvenliği politikaları kapsamında titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

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