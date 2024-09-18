Tavuk döner alacaklar dikkat! Yiyeceğiniz işletmede bu özellik değişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tavuk döner alacaklar dikkat! Yiyeceğiniz işletmede bu özellik değişti

Tarım Bakanlığı tavuk döner satışına yeni standartlar getirdiğini duyurdu. Tavuk ürünlerindeki mevzuatın yenilendiği aktarıldı. Artık tavuk dönerin yağ oranının düştüğü kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, et ürünleri ve karışımlarıyla ilgili önemli değişiklikler içeren yeni tebliğ taslağını kamuoyuna sundu.

Mevcut düzenlemelerde, "kanatlı et döneri ve kanatlı eti karışımlarındaki" yağ oranı yüzde 20'den yüzde 15'e düşürüldü.

'BURGER' YER VERİLECEK

Tebliğ taslağında, ilk kez 'burger' tanımına da yer verildi. Buna göre hamburger, büyükbaş veya küçükbaş hayvanlardan özenle seçilen etlerin karışımından oluşuyor. Bu karışıma, hayvan yağları, çeşitli baharatlar ve diğer gıda katkı maddeleri eklenerek farklı şekillerde hazırlanıyor. Sonuç olarak, pişirilmeye hazır ya da pişirilmiş kırmızı et veya kümes hayvanı bazlı bir ürün elde ediliyor.

SUCUK İÇİN KALSİYUM SINIRI GÜNCELLENİYOR

Tebliğdeki bir diğer önemli değişiklik ise sucukla ilgili düzenlemeler. Bu düzenlemeler, sucuk ve ısıl işlem görmüş sucuk gibi ürünlerin daha net bir şekilde sınıflandırılmasını sağlayacak. Ayrıca, ısıl işlem görmüş kümes hayvanı sucuğunda kullanılacak kalsiyum miktarı için yeni bir sınır belirlenerek, tüketicilere daha güvenilir ve kaliteli ürünler sunulması hedefleniyor.

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