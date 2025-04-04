Tavuk döner kabusunda 2 kişinin durumu ağır! 648 kişi zehirlenmişti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide tavuk döner yiyen 648 vatandaş, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Olay sonrası işletme sahipleri K.Y. ve E.T. gözaltına alındı. Gıda zehirlenmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilik duyurdu: Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648 oldu

VALİLİK VE EKİPLERDEN MÜDAHALE

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dönercide satışa hazır tavuk döner ürününden numune alındığı ve Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildiği belirtildi. Yapılan testlerde numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığının tespit edildiği bildirildi.

İlgili işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince suç duyurusunda bulunuldu. Körfez Belediyesi tarafından dönerci tedbir amaçlı mühürlenirken, konu Valilik, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakından takip ediliyor.

İKİ ÇOCUK HASTANEDEN ÇIKAMADI

Valilik açıklamasına göre, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 648 kişiden 646’sı tedavi edilerek taburcu edildi. Ancak 2 çocuğun ilçedeki özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Valilik yetkilileri, hayati tehlike olmadığını ancak sürecin yakından izlendiğini belirtti.

Bu olay, halk sağlığına dair ciddi bir uyarı niteliği taşıyor ve işletmelerdeki gıda güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.