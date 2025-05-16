Tavuk döner yine zehirledi: 40 öğrenci hastanelik oldu

Kaynak: DHA
Tavuk döner yine zehirledi: 40 öğrenci hastanelik oldu

Batman’da bir lisenin kantininde satılan tavuk dönerden yiyen yaklaşık 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Batman’da 40 öğrenci lise kantininde yediği tavuk dönerden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Belde Mahallesi’ndeki Raman Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen olayda, yaklaşık 40 öğrenci okul kantininden yedikleri tavuk dönerden sonra rahatsızlandı.

Öğrenciler, aileleriyle birlikte Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Benzer belirtiler gösteren öğrenciler hastanede gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Öğrencilerden bazıları tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazılarının ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Tedavisi devam eden öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

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