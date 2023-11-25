Tavuk dönerin hatırlanan en eski fiyatı. Şimdiki fiyatı ile aradaki fark ağızları açık bıraktı

Yüksek enflasyon vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Temel gıdalardan, benzine, araca, tütün ürünlerine, kıyafetten günlük kullanımlara zam üstüne zam yağdı.

Ete gelen zamlardan sonra döner fiyatları da uçtu. Şu an 100 TL’den aşağı tavuk döner bulmak ya zor ya da çok sağlıksız.

EKŞİ SÖZLÜK'TE GÜNDEM OLDU

Tavuk dönerin hatırlanan eski fiyatı Ekşi Sözlük’te viral oldu. Hatırlanan en eski fiyat 75 kuruş ve 1 TL oldu.

İşte gelen yorumlar:

2005-2006 yıllarıydı, dershane sınıfında erdem diye bir arkadaş vardı. varını yoğunu biriktirir, her dershane günü mutlaka çark caddesinin lezzet dönerİnden 1,5 liraya tavuk döner yerdi.

2011 yılı. 2 lira.

2004'te 1 liraya tavuk döner yiyordum ve babam bana aylık 300 TL gönderirdi o 300 TL ile 1 ay geçinirdim. Yani o zaman 300 tane döner alabiliyordum. Şimdi 300 döneri alamazsın babanın bir aylık gönderdiği parayla. Alım gücünün nasıl eridiğinin en net göstergesidir,

Tavuk döner hayatıma 2018 yılında girdi ve ayran ile birlikte 10 TL idi,

Tavuk döner +ayran=1 lira,

Ankara gençlik caddesi 2005 1 TL,

Ayranla birlikte 1 TL hey gidi öğrencilik günleri,

2000'li yıllardan önce tavuk döner pek yoktu, alım gücü tırtlamaya başladıkça türedi, 1999 yılıydı sanırım tavuk dürüm ayran 500.000 TL idi (50 KRŞ),

Tavuk döner ayran 1,5 diye bağırırdı dönerciler 10 yıl evvel falandı hehralde,

2015 senesi 3 TL,

Ayran ile beraber 3 tl idi sene 2008,

2003 yılında 50 kuruşa aldığımı hatırlıyorum,

döner + ayran 75 kuruştu.

Öte yandan artan fiyatlardan hem esnaf hem de vatandaş da şikayetçi.