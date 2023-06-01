Tavuk eti ne kadar yararlı

Hollanda’da yapılan araştırmaya göre, tavukla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İte o bilgiler…

Tavuk eti ne kadar yararlı

Hamileliğin başlangıcından itibaren B12 vitamini açısından zengin tavuk eti ve yumurta tüketimi, daha uslu ve daha az ağlayan bir bebeğe sahip olma şansını 3 kat artırıyor.Hollanda halk sağlığı araştırmacıları tarafından hamilelikte B12 vitamini alımının bebeğe etkisini ortaya koymak üzere yapılan ve sonuçları “Early Human Development” dergisinde yayınlanan araştırma, 4 binden fazla hamile kadın üzerinde gerçekleştirildi. Uzmanlar, düşük oranda B12 vitamini alan kadınların bebeklerinin daha hırçın olduklarını ve daha çok ağladıklarını kaydetti.

Araştırmaya göre, hamilelik döneminde yeterli düzeyde B12 vitamini alımının, bebeklerin beyin ve sinir sistemi gelişimi ile kan dolaşımında kritik bir öneme sahip olduğu ifade edildi. Uzmanlar, hamile kadınlara hamileliğin başlangıcından itibaren B12 vitamini açısından zengin tavuk eti ve yumurta tüketmelerini öneriyor. Bilim adamları, B12 vitamininin özellikle sinir sistemi fonksiyonları için gerekli olduğunu, eksikliğinde ise zihinsel ve sinirsel fonksiyonlar bozulabileceğini, kulak çınlaması ve hissizlik gibi belirtiler görüleceğini kaydetti. Tavuk eti ve yumurtanın, en zengin B12 kaynaklarından biri olduğu belirtildi.

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