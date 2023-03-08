Tavuk etinde hangi vitamin bulunur neye yarar

Öğünlerimizde olmasına dikkat etmemiz gereken B vitaminleri tavuk etinde bolca vardır. Vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3 (niasin), vitamin B5 (pantotenik asit), vitamin B6 ve vitamin B12 dahil olmak üzere birçok B grubu vitamininin iyi bir kaynağı olan tavuk etini günlük beslenme programımıza mutlaka dahil etmemiz gerekir.

Büyüme, gelişme ve diğer vücut fonksiyonlarımız için önemli olan B vitaminleri; aldığımız besinleri enerjiye ve ihtiyacımız olan diğer öğelere çevirmede büyük önem taşıyan enzim aktiviteleri üzerinde büyük rol oynuyor.

B vitaminleri sağlıklı beslenmek ve hastalıklardan korunmak için gereklidir. Ayrıca, B grubu vitaminler kırmızı kan hücresi oluşumunu ve vücudun sinir sisteminin düzgün şekilde çalışmasını sağlarlar. B grubu vitaminler birkaç çeşittir ve suda çözünen vitaminlerdendir. Vücutta depolanmadıkları için günlük olarak alınmaları şart.

Vitamin B6 (Piridoksin)

Tavuk göğüs etinde daha fazla bulunur. Kırmızı kan hücresi üretimi ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için çok yararlıdır. Bu yüzden hamilelikte bebeğin anne karnındaki gelişimi ve sonrasında bebeğin normal gelişimi için çok gereklidir. B6 vitamini ayrıca vücudun protein yararlanımında rol oynar. Öğünlerinizde tavuk eti tüketmek B6 vitamini almanın en kolay yollarından biridir.

Vitamin B12

Tavukta B12 en yoğun olarak karaciğerde, ardından da bacak ve kalçadaki koyu etlerde bulunur. Sinir sistemini ve sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekleyen çok önemli bir vitamindir. B12 vitamini düşük olduğunda, yorgunluk ve bilişsel sorunlara neden olabilen kötü bir tablo ortaya çıkabilir. Elbette bu durum doğru beslenme ile önlenebilir.

Vitamin B2 (riboflavin)

Tavuğun budunda B2 vitamini daha yüksek oranda bulunur. Tavuk eti, karaciğer, böbrek, kalp, süt gibi hayvansal gıdalar ile badem, mantar, tam tahıllar gibi bitkisel gıdalarda bulunur. Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu sağlamakta büyük rol oynar. Vücutta antioksidan özelliği gösterip antioksidan üretimine faydalıdır. Vücutta bulunan karbonhidrat, yağ ve proteinlerin metabolizmasında görev almakta ve büyük bir öneme sahip olmaktadır. B2 vitaminin eksikliğinde deride yaralar ve çatlaklar, dudak ve dilde yaralar, iltihaplar ve uçuk oluşabilir. Işığa duyarlılık ve görme keskinliğinde azalma, katarakt gelişimi, gözlerde yanma ve kaşıntı gelişir.

Vitamin B3 (niasin)

Pişmiş tavuk göğsü B3 vitamini için mükemmel bir kaynaktır. Sindirim sistemi, sinir sistemi ve cilt sağlığı için önemli bir vitamindir. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına destek verir. Kan dolaşımına olumlu etkisi vardır Eksikliğinde dilin kırmızı renk alması, ağız ülseri, iştahsızlık, deride oluşan yaralar ve bulantı ile karakterize olan pellegra hastalığı görülebilir.

Vitamin B1 (tiyamin): Doğada çok yaygın olarak bulunur. Buğdaygillerve baklagiller, yeşil yapraklı bitkiler tiyamin bakımından zengindir. Ayrıca tavuk eti, yumurta sarısı, karaciğer ve böbrekte de bulunur. Vücutta enerji metabolizmasında önemli bir yeri vardır. Yetersizliğinde iştah kaybı, sinir sistemi fonksiyon bozukluğu, zayıflama ve beriberi hastalığı görülebilir.

Vitamin B5 (pantotenikasit)

Tavukta B5 vitamini de bolca bulunur. Patates, domates, yumurta, brokoli, tam tahıllı besinlerde de yaygın bir şekilde vardır. Diğer B grubu vitaminler de olduğu gibi vitamin B5 vücutta bulunan karbonhidrat, yağ ve proteinlerin metabolizmasında görev alır. Hücre yapımında, normal büyümeyi sürdürmede ve merkezi sinir sisteminin geliştirilmesinde yardımcı olur.