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Hollanda Milli Takımı zehirlendi

Hollanda Milli Takımı'nda büyük şok! Körili tavuk yiyen futbolcularda Sven Botman, Cody Gakpo, De Ligt, Veerman ve Verbruggen zehirlenerek apar topar hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 16:12
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Tavuk Hollanda Milli Takımını dağıttı

Hollanda Milli Takımı zehirlendi
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Hollanda Milli Takımı'nda oynanacak Fransa maçı öncesinde 5 oyuncu, otelde yedikleri körili tavuk sonrasında zehirlendi.

Stade de France'da oynanacak maç öncesinde Hollanda Milli Takımı şok haberle sarsıldı.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre, Hollanda Milli Takımı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü Zeist kentindeki otelde yedikleri akşam yemeği sonrası 5 oyuncu zehirlenerek milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Körili tavuk yemeğini yiyen futbolculardan Sven Botman, Cody Gakpo, De Ligt, Veerman ve Verbruggen zehirlenme belirtileri gösterdi. Futbolcuların durumlarının çok kötü olması nedeniyle Fransa ve Cebelitarık ile oynanacak maçların kadrosundan çıkarıldılar.

Hollanda Teknik Direkötörü Ronald Koeman'ın kararıyla evlerine gönderilen oyuncular takımlarını Avrupa Şampiyonası yolundaki kritik maçlarda yalnız bırakacak.

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