Tavuk kümesinde yangın ekipleri seferber etti!

Kaynak: İHA
Tavuk kümesinde yangın ekipleri seferber etti!

Antalya'da orman arazisi içinde bulunan tavuk kümesinde yangın çıktı. Yangın sırasında kümesteki tavukların dışarıda olmaları neyse ki can kaybını önledi.

Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen, Kavaklı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.

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Dumanların yükseldiği yere gelen ekipler, büyük Manavgat yangınında zarar gören bölgede, zeytin ağaçlarının içerisinde bulunan tavuk kümesinin yanmakta olduğunu görerek müdahale etti.

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Yanmakta olan tavuk kümesi itfaiyenin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülürken, yangın sırasında kümesteki tavukların kümes dışında olması telef olmalarını önledi.

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Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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