Tavuk pilav nasıl yapılır? Tavuk pilav tarifinin malzemeleri neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler kırmızı ve mavi takımdan sokak lezzetleri konseptiyle tavuk pilav yapmalarını istedi. MasterChef All Star sonrası tavuk pilav en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, tavuk pilav nasıl yapılır? Tavuk pilav tarifinin malzemeleri neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Tavuk pilav nasıl yapılır? Tavuk pilav tarifinin malzemeleri neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar sokak lezzetleri konseptiyle yemekler hazırladı. MasterChef sonrasında tavuk pilav tarifi araştırılıyor. Peki, tavuk pilav nasıl yapılır? Tavuk pilav tarifinin malzemeleri neler?

İşte tavuk pilav tarifi…

TAVUK PİLAV TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 bütün tavuk

- 3 su bardağı pirinç

- 4 bardak tavuk suyu

- 1 kase haşlanmış nohut

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

-Tuz ve Karabiber

seydisehir-de-bir-ilk-tavuk-pilav-49156.jpg

TAVUK PİLAV NASIL YAPILIR?

- 1 bütün tavuk

- 3 su bardağı pirinç

- 4 bardak tavuk suyu

- 1 kase haşlanmış nohut

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- Tuz ve Karabiber

Öne Çıkanlar
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
İşte kışın cildi güçlendiren besinler Sağlık
İşte kışın cildi güçlendiren besinler
Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e Darülaceze'de ziyaret Magazin
Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e Darülaceze'de ziyaret
Kivinin çok az bilinen yararları Şifalı Bitkiler
Kivinin çok az bilinen yararları
Engin-Dilan Polat soruşturması genişletildi. ‘Şampiyonlar Ligi’ fenomenleri için harekete geçildi Gündem
Engin-Dilan Polat soruşturması genişletildi. ‘Şampiyonlar Ligi’ fenomenleri için harekete geçildi
Kilo vermeyi nasıl sürdürebiliriz Sağlık
Kilo vermeyi nasıl sürdürebiliriz
İtfaiye tırda sıkışan sürücüyü kurtardı Gündem
İtfaiye tırda sıkışan sürücüyü kurtardı
Yabani'nin yıldızı Simay Barlas kalbini rol arkadaşına kaptırdı Magazin
Yabani'nin yıldızı Simay Barlas kalbini rol arkadaşına kaptırdı