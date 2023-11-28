Tavuk pilav nasıl yapılır? Tavuk pilav tarifinin malzemeleri neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler kırmızı ve mavi takımdan sokak lezzetleri konseptiyle tavuk pilav yapmalarını istedi. MasterChef All Star sonrası tavuk pilav en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, tavuk pilav nasıl yapılır? Tavuk pilav tarifinin malzemeleri neler?