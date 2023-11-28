MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar sokak lezzetleri konseptiyle yemekler hazırladı. MasterChef sonrasında tavuk pilav tarifi araştırılıyor. Peki, tavuk pilav nasıl yapılır? Tavuk pilav tarifinin malzemeleri neler?
İşte tavuk pilav tarifi…
TAVUK PİLAV TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?
- 1 bütün tavuk
- 3 su bardağı pirinç
- 4 bardak tavuk suyu
- 1 kase haşlanmış nohut
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
-Tuz ve Karabiber
TAVUK PİLAV NASIL YAPILIR?
- 1 bütün tavuk
- 3 su bardağı pirinç
- 4 bardak tavuk suyu
- 1 kase haşlanmış nohut
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Tuz ve Karabiber