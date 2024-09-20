Tavuk sesi çıkaran yavru kedi tedavi altına alındı

Eskişehir'de yemek borusunun genişlemesi sonucu tavuk sesi çıkartan yavru kedi ilgi odağı olurken, götürüldüğü veteriner kliniğindeki tedavisi devam ediyor.

'Kupa' isimli sevimli kediye tedavi sonrası için sıcak bir yuva aranıyor.

Yaklaşık 60 günlük olduğu tahmin edilen 600 gram ağırlığındaki yavru sokak kedisi, yemek yememesi ve kusması nedeniyle bir hayvan sever tarafından geçtiğimiz günlerde veterinere götürüldü. Bilinmeyen bir nedenle tavuk gibi ses çıkartan yavru kedi, teslim edildiği klinikte tedavi altına alındı.

Yapılan incelemelerin ardından yavru kedinin yemek borusunda genişleme olması nedeniyle hastalanarak bu sesi çıkarttığı tespit edildi. Bunun üzerine yavru kediye özel bir şekilde besleme programına ve ilaç tedavisine başlandı. Tedavi sürecinin başarıyla sonuçlanması amacıyla çaba gösteren veteriner kliniği ise, yavru kediyi sahiplendirebilmek için uygun bir yuva arıyor.