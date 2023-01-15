Soğuk algınlığı ve ağır griple uğraşırken tavuk suyu çorbası gibi hastalığa iyi gelecek şekilde beslenmek gerekiyor. Uzmanlar mevsimsel grip ve soğuk algınlığında tavuk suyu çorbası gibi besin değeri yüksek yiyecekler tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Peki, Tavuk suyu neye iyi gelir? Hasta çorbası tavuk suyu çorbası gribe iyi gelir mi?

Hasta çorbası denilince akla ilk gelen tavuk suyudur. Soğuk algınlığı ve ağır griple savaşta besin değeri yüksek yiyecekler tüketmek gerekiyor. Vücuttaki enfeksiyon, bakteri ve düşük bağışıklıkla savaşan vitamin ve minarellerin eksik kalmaması gerekiyor. Özellikle hasta çorbası olarak bilinen tavuk suyu çorbası hastalığa birebirdir. Peki, Hasta çorbası tavuk suyu çorbası gribe iyi gelir mi?

TAVUK SUYU ÇORBASININ FAYDALARI NELER?

Tavuk suyu; sinüslerin açılmasını sağlamaktan, eklem ağrılarını hafifletip vücut kırgınlığını geçirmeye kadar birçok şifalı özelliğe sahiptir.

Tavukta bulunan B2, B3, B5, B6 ve B12 vitaminlerinin hepsi suda eriyen vitamin oldukları için tavuk suyuna geçer.

İçerisinde bulunan kolajen ve jelatin sayesinde yaşlılığa bağlı eklem ağrılarına karşı etkili bir takviyedir.

Yapılan çalışmalar, tavuk suyunda bulunan aminoasitlerin solunum sisteminde bulunan iltihaba karşı etkili olduğunu ve sindirim sisteminde onarıcı ve iyileştirici etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

TAVUK SUYU NASIL PİŞİRİLİR?

Tavukları yıkayıp tencereye alın. Üzerine yıkayıp iri doğradığınız soğan, havuç ve kereviz saplarını ilave edin.

Soğuk suyu, baharatları ve sarımsağı ekleyerek 1,5 saat etler pişinceye kadar kaynatın. Tavuk suyunu süzüp soğutun ve buzdolabına muhafaza edin.