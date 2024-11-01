Tavuk yüzünden iki yeğenini tüfekle vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tavuk yüzünden iki yeğenini tüfekle vurdu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tavuk meselesi sebebiyle çıkan tartışmada amca iki yeğenini tüfekle vurarak yaraladı. Şüpheli amca, olay yerinden otomobil ile kaçtı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tavuk meselesi sebebiyle çıkan tartışmada amca iki yeğenini tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Çınardibi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.K.'nın tavuklarının, yeğenleri H.K. ve İ.K.'ya ait büyükbaş hayvanların yemlerini dağıtması sebebiyle kavga çıktı. Amca Y.K. iki yeğenine tüfekle ataş ederek çeşitli yerlerinden yaraladı. Şüpheli amca, olay yerinden 54 ADZ 051 plakalı otomobil ile kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

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