Tavuklar kesildi, yumurta üretiminde düşüş yaşandı!

Kaynak: İHA
Tavuklar kesildi, yumurta üretiminde düşüş yaşandı!

Mart ayı için gelen istatistiklere göre yumurta üretiminde düşüş yaşandı! Tavuk etinin üretiminin yükselişiyle birlikte yumurta üretiminde azalma oldu.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,8 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,2 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 13,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verileri açıkladı. Buna göre, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,8 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,2 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 13 arttı. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,6 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 12 arttı.

Bir önceki ay 218 bin 260 ton olan tavuk eti üretimi Mart ayında yüzde 6,1 oranında artarak 231 bin 595 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 547 milyon 93 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mart ayında yüzde 5,5 oranında artarak 1 milyar 632 milyon 774 bin adet oldu.

Son Haberler
Çete üyesi lüks yatta yakalandı!
Çete üyesi lüks yatta yakalandı!
Tarık Biberovic krizi: Para istediler
Tarık Biberovic krizi: Para istediler
DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı başladı
DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı başladı
Geçici işçi alımlarında "başvuru tarihinden önceki 6 ay SGK'li bulunmama" şartına tepki
Geçici işçi alımlarında "başvuru tarihinden önceki 6 ay SGK'li bulunmama" şartına tepki
Ensedeki gizli tehlike ortaya çıktı! Sessiz katile neden oluyor
Ensedeki gizli tehlike ortaya çıktı! Sessiz katile neden oluyor