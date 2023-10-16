Tavuz kuşu hem kendi yavrusuna hem de tavuk yavrusuna annelik yapıyor

Yalova’da, kendi yumurtasıyla birlikte tokat tavuğu yumurtasına da aynı anda kuluçkaya yatan tavus kuşu, 2 aydır hem kendi yavrusu hem de tokat tavuğuna annelik yapıyor.

KAYNAK: İHA
Tavuz kuşu hem kendi yavrusuna hem de tavuk yavrusuna annelik yapıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çınarcık Şefliği’nde yer Doğa Eğitim Merkezi’nin yeni üyeleri ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. 17 değişik türün yer aldığı Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nde tavus kuşu ailesine yeni üyeler eklendi. Dişi tavus kuşu kendi yumurtasının yanı sıra merkezde ölen tokat tavuğunun yumurtasına da kuluçkaya yattı. Yumurtadan dünyaya gözlerini açan tavus kuşu yavrusu ve tokat tavuğuna aynı anda annelik yapmaya başlayan dişi tavus kuşu bir yavrusunu ise kaybetti. 2 aydır kendi yavrusunun yanı sıra tokat tavuğuna da annelik yapmaya başlayan tavus kuşu yavrularını bir an yanından ayırmıyor. Yetişkin erkek ve dişi tavus kuşu ailelerine katılan yeni fertlerine gözleri gibi bakıyor.

aw053962-06.jpg

Kendini tavus kuşu sanan tokat tavuğu ise annesi, babası kardeşi olarak gördüğü tavus kuşu ailesinin yanında mutlu gözüküyor.

Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Yalova İl Şube Müdürü Nevzat Alğan, Doğa Eğitim Merkezi’ndeki Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nde doğaya kazandırılamayan hayvanların bakımının yapıldığını söyledi. Buradaki hayvanların çocuklara tanıtımlarını yaptıklarını kaydeden Alğan, merkezin yeni üyeleri hakkında da bilgi vererek şöyle konuştu:

aw053962-01.jpg

“Burada üreme dönemindeki tavus kuşu baya bir zor şartlardan yumurtayı yapıp oturması çok zordur. Burada yeni bir üyemizi kazandık hamdolsun. Tavus kuşumuzun bir yavrusu oldu. Hatta iki tane oldu. Ne yazık ki birini kaybettik. Biri şu anda yaşıyor. Bayağı da bir gelişti. Bu üyemizle beraber alanımızda çeşitlilik de artmaktadır. Böylelikle Tavus kuşumuzu da kazanmış oldu. Tavus kuşumuzun bir özelliği de şu oldu: Tokat tavuğu dediğimiz, beç tavuğun bir yumurtasını tavus kuşunun altına koyduk. Çünkü annesi ölmüştü. O öldükten sonra biz de o yumurtayı alarak bu tavus kuşunun altına koyduk. Tavus kuşu iki yumurtayı da çıkartı ve şu anda 2 yavruya da bakıyor. Biri beç tavuğun yavrusu biri de tavus kuşunun kendi yavrusu.”

aw053962-05.jpg

Öne Çıkanlar
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Son Haberler
Doğa Koruma Milli Parklar'dan 'Haftaya bir iyilik masalıyla başlayalım' paylaşımı Yaşam
Doğa Koruma Milli Parklar'dan 'Haftaya bir iyilik masalıyla başlayalım' paylaşımı
İsrail Gazze’de 250 noktayı böyle yerle bir etti Dünya
İsrail Gazze’de 250 noktayı böyle yerle bir etti
Bursa'da ilginç bir gelin alma adeti: Yangın tüpü ve boyalarla karşılandılar Video
Bursa'da ilginç bir gelin alma adeti: Yangın tüpü ve boyalarla karşılandılar
Bakan emeklilere yapılacak en düşük zam oranını açıkladı. Emekliler inanamadı ateş püskürdü Ekonomi
Bakan emeklilere yapılacak en düşük zam oranını açıkladı. Emekliler inanamadı ateş püskürdü
Hadise İsrail-Filistin savaşına yaptığı paylaşımla isyan etti Magazin
Hadise İsrail-Filistin savaşına yaptığı paylaşımla isyan etti
Yol verme tartışması büyüdü, İETT şoförüne saldırıp otobüsü taşladılar Video
Yol verme tartışması büyüdü, İETT şoförüne saldırıp otobüsü taşladılar