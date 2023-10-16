Tavuz kuşu hem kendi yavrusuna hem de tavuk yavrusuna annelik yapıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çınarcık Şefliği’nde yer Doğa Eğitim Merkezi’nin yeni üyeleri ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. 17 değişik türün yer aldığı Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nde tavus kuşu ailesine yeni üyeler eklendi. Dişi tavus kuşu kendi yumurtasının yanı sıra merkezde ölen tokat tavuğunun yumurtasına da kuluçkaya yattı. Yumurtadan dünyaya gözlerini açan tavus kuşu yavrusu ve tokat tavuğuna aynı anda annelik yapmaya başlayan dişi tavus kuşu bir yavrusunu ise kaybetti. 2 aydır kendi yavrusunun yanı sıra tokat tavuğuna da annelik yapmaya başlayan tavus kuşu yavrularını bir an yanından ayırmıyor. Yetişkin erkek ve dişi tavus kuşu ailelerine katılan yeni fertlerine gözleri gibi bakıyor.

Kendini tavus kuşu sanan tokat tavuğu ise annesi, babası kardeşi olarak gördüğü tavus kuşu ailesinin yanında mutlu gözüküyor.

Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Yalova İl Şube Müdürü Nevzat Alğan, Doğa Eğitim Merkezi’ndeki Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nde doğaya kazandırılamayan hayvanların bakımının yapıldığını söyledi. Buradaki hayvanların çocuklara tanıtımlarını yaptıklarını kaydeden Alğan, merkezin yeni üyeleri hakkında da bilgi vererek şöyle konuştu:

“Burada üreme dönemindeki tavus kuşu baya bir zor şartlardan yumurtayı yapıp oturması çok zordur. Burada yeni bir üyemizi kazandık hamdolsun. Tavus kuşumuzun bir yavrusu oldu. Hatta iki tane oldu. Ne yazık ki birini kaybettik. Biri şu anda yaşıyor. Bayağı da bir gelişti. Bu üyemizle beraber alanımızda çeşitlilik de artmaktadır. Böylelikle Tavus kuşumuzu da kazanmış oldu. Tavus kuşumuzun bir özelliği de şu oldu: Tokat tavuğu dediğimiz, beç tavuğun bir yumurtasını tavus kuşunun altına koyduk. Çünkü annesi ölmüştü. O öldükten sonra biz de o yumurtayı alarak bu tavus kuşunun altına koyduk. Tavus kuşu iki yumurtayı da çıkartı ve şu anda 2 yavruya da bakıyor. Biri beç tavuğun yavrusu biri de tavus kuşunun kendi yavrusu.”