Tayanç Ayaydın yeni projesinden apar topar çıkarıldı! Taciz iddiaları gündemi sarsmıştı

Akkaya, birkaç gün önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Ayaydın’ın kendisine gönderdiği mesajları kamuoyuyla paylaşmış ve taciz edildiğini iddia etmişti. İddialar sonrası sessizliğini koruyan Tayanç Ayaydın, dün bir açıklama yaparak kendini savundu.

Ayaydın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma gönderdiğim mesaj, kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz algılanabilir. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Mesajın hoş karşılanmadığına dair yanıt alınca iletişimi kestim. Düşüncesiz davranmış olabilirim, kimseyi taciz etmedim. Taciz; ısrar, baskı ya da sınır ihlali demektir ve ben bunların hiçbirini yapmadım. Tacizin her türlüsü kabul edilemez, kadınların kendilerini güvende hissetmesi her zaman desteklenmeli.”

YENİ PROJESİNDEN AYRILDI

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, taciz iddialarının ardından Ayaydın ile Ben Leman dizisinin yapımcısı NTC Medya arasındaki işbirliği sona erdi. Oyuncu, dizideki Genel Cerrah Demir rolünden ayrıldı.

Ayaydın’ın dizideki partneri Burçin Terzioğlu da konuya ilişkin sessizliğini bozarak sosyal medyada bir açıklama yaptı. Terzioğlu, Ayaydın’ı takipten çıkarken, “Geçmişte ya da günümüzde… Mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan, korkularıyla bastırılan ya da cesaretini toplayıp konuşabilen her kadının yanındayım” dedi.

Olay, sosyal medya ve kamuoyunda geniş yankı bulmaya devam ediyor.