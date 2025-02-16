Tayfun Demirören'in yakalanması filmleri aratmadı! Fatih Altaylı şok detayları paylaştı...

Fikret Tayfun Demirören’in tutuklanması gündeme bomba gibi düşerken, Fatih Altaylı yakalanma hikayesinin detaylarını anlattı. Altaylı, yakalanma hikayesinin ardında yapay zeka olduğunu anlatırken, havaalanındaki sistemi kuran ve işleten, akraba ve aile dostu olduğu Kalyoncu Grup'tan başkası olmadığı detayını da paylaştı.

İşte Altaylı'nın köşesinde paylaştığı çarpıcı detaylar:

Bildiğim kadarı ile Tayfun Demirören, işlerini aile işinden yıllar önce ayırmıştı ve yurt dışında yatırımlar yapıyor, emlak işi ile ilgileniyordu.

Türkiye’de birilerine borcu olduğu için Türkiye’ye giriş yaparken yakalandığını düşündüm.

Ancak öyle olmamıştı.

Tayfun Demirören ailesini karşılamak için havalimanına gitmiş ve karşılamak için beklerken yakalanmıştı.

Gazetelerdeki “GBT kontrolü sırasında yakalandı” iddiası ise gerçeği yansıtmıyordu.

Yolcu karşılamaya gelenlerin GBT’sine bakılmıyordu, basit bir aramadan sonra içeri giriyorlardı, kimlik kontrolü yoktu.

Zaten yakalama da öyle gerçekleşmemişti.

Rezzan’ın aldığı bilgiye göre, beklerken yanına gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Çünkü İstanbul Havalimanı’nda üst düzey çözünürlüklü bir kamera ağı ve yapay zeka ile bağlantılı bir yüz tanıma sistemi vardı.

Havalimanı açılmadan önce dönemin İGA CEO’su Kadri Samsunlu havalimanını gezdirirken bu sistemin kontrol odasını göstermiş ve anlatmıştı.

İşte bu sistem devreye girmiş, kameralar Tayfun Demirören’i tespit etmiş, yapay zeka görüntüyü işleyerek kimliği belirlemiş ve belirlenen kimlikteki kişinin yakalama kaydının olduğunu görerek polisin belirlenen kişiyi yakalamasını sağlamıştı.

Tam Hollywood casus filmlerinde gördüğümüz türden bir teknoloji Tayfun Demirören’i parmaklıklar arkasına yollamıştı.

İşin ilginci, bu sistemi kuran ve havaalanını işleten Kalyon Grubu, Demirören ailesi ile hısımdı ve Tayfun Demirören’in kardeşi, Kalyoncu ailesi ile dünürdü.

Tayfun Demirören’in yeğeni, Kalyoncuların oğlu ile evliydi.

Bunun kadar ilginç olan bir başka şey ise Demirören Yatırım Holding’in açıklamasıydı.

“Buz gibi” bir tonlama ile Tayfun Demirören’in ticari işleri ile bir alakaları olmadığını kamuoyuna bildiriyorlardı.

Ve Tayfun Demirören 1,5 milyon dolarlık karşılıksız çekten dolayı hapse girerken, “Tayfun Demirören ile hiçbir ticari alakamız yok” diye açıklama yapan Demirören Grubunun çoktan temerrüde düşmüş milyar dolara yaklaşan borcunu ödememekten dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamaması da ilginç.