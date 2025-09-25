Tayfun Kahraman hastaneye götürüldü

Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, Silivri Cezaevi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Tayfun Kahraman ve kızları Vera ile birlikte fotoğraflarının yer aldığı bir mesaj paylaştı.

Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tayfun'dan herkese selam.

"MR ÇEKİLMESİ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİM"

Bugünkü görüşte Tayfun'un dün Cerrahpaşa’ya götürüldüğünü ve iki hafta içinde MR çekilmesi gerektiğini öğrendim.

Sabırla beklesek de konu sağlık olunca endişelenmemek elde değil.

Tayfun'un MS tedavisi cezaevi koşullarında ilerliyor. AYM kararıyla adil olmadığı tescillenmiş bir yargılama ile hayatımızdan çalınan 40 ay geri gelmeyecek, biliyorum.

Bu haksızlığın daha fazla sürmeyeceğini umuyoruz."

TAYFUN KAHRAMAN KİMDİR?

Tayfun Kahraman 1981 yılında İzmir’de dünyaya geldi.

İzmir Atatürk Lisesi’nde 1999 yılında lise eğitimini tamamladı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde okudu. 2004 yılında mezun oldu.

Üniversite yıllarından itibaren meslek örgütlenmesine katıldı.

2006-2010 yılları arasında TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde sekreter üye olarak çalıştı. Bu görevde iki dönem yer aldı. 2010 yılından itibaren şube başkanlığına yükseldi.