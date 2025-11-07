İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin, Gezi Davası hükümlülerinden Tayfun Kahraman için verdiği 'hak ihlali' kararına uymaması büyük tepki toplamıştı.

Mahkemenin ret kararında, "Eylemlerinin, şiddet olayları ile illiyet bağı yok” diyerek Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yargılamanın yenilenmesine karar veren AYM'nin "süper temyiz mahkemesi gibi hareket ettiği" öne sürüldü.

AYM'nin "süper temyiz olmadığı" ve "yetki gasbı yaptığı" ifadelerine yer veren mahkeme kararının gerekçesinde, "Anayasa Mahkemesi somut olayda bireysel başvuru incelemesi sonucu hak ihlali kararı verirken adeta temyiz makamı gibi hareket etmiş, oluşturmuş olduğu gerekçede hem Anayasa'ya hem de kanunun emredici hükmüne açıkça aykırı hareket ederek 'yetki gasbı'nda bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

AKP'li pek çok isim de mahkeme kararına tepki göstermişti.

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Tayfun Kahraman'ın avukatı Cansu Çiftçi, AYM kararına direnen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına itiraz etti.

Avukat Çiftçi, üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasını ve AYM kararına uyulmasını talep etti.

Karara itirazı sosyal medya hesabından duyuran Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

Müvekkilim Tayfun Kahraman hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin uymaması nedeniyle, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bugün itibariyle itirazımızı yaptık.

İtirazımızda temel olarak dayandığımız hususları kamuoyunun bilgisine de sunmak isteriz:

İlk hükmü veren hakimlerin CMK 23/3 maddesi gereğince yeniden yargılamaya katılamayacağı yeniden yargılama kararı verilmesine iştirak dahi edemeyeceği (YCGK) gerekçesiyle karar veren hakimlerin yasaklı olmalarına rağmen karara katılmaları hukuka kesin aykırılık halidir ve kararın kaldırılmasını gerektirir.

Anayasa Mahkemesi kararları kesin olarak verilir(AY m.153) Yasama, Yürütme, Yargı makamları, tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Dolayısıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararın uygulanması yönünden takdir hakkı yoktur.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi daha önce benzer gerekçe ile verilmiş ve benzer mahiyetteki Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararlarına uymuş,(AYM BB: 2018/24786) yeniden yargılama yapmış ve sanıkların beraatine hükmetmiştir. Dolayısıyla benzer mahiyette ve aynı hakimlerin iştirak ettiği heyetin müvekkil Tayfun Kahraman hakkında yeniden yargılama ret kararı vermesi hem mahkemenin kendi uygulamasına hem de kanun önünde eşitlik ve hukuki öngörülebilirlik ilkelerine aykırıdır.