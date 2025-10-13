Kocaelispor, Süper Lig’in 8’inci haftasında 18 Ekim Cumartesi günü, saat 14.30’da deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekip, bu maçın hazırlıklarını Körfez Burunga Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman istasyon çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümde ise Konyaspor maçının taktik çalışmalarının gerçekleştirdiği öğrenildi.

"BU BENİM İÇİN BİR AŞKTI"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tayfur Bingöl yine telefon ekranındaki Beşiktaş temalı görselle ilgili gelen soruyu şu şekilde yanıtladı:

“2 yıldır telefonumda duruyor. Bu benim için bir aşktı, her zaman öyle kalacak. Bunu bütün dünya biliyor. Hayatım boyunca böyle devam edecek”

‘ARTIK RAP DİNLEMİYORUM"

Konyaspor maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacaklarının altını çizen Bingöl ayrıca yeni nesil rap konusunda açıklama yapma gerekliliği olduğunu belirterek, “Yeni bir rap furyası var. Bu rap furyasında çıkarılan anlamsız şarkıların sözlerine çok dikkat etmelerini söylüyorum. Onlardan sonra bende artık rap dinlemiyorum. Dinlediğim sanatçılar var; Gökhan Türkmen ve Soner Sarıkabadayı. Türkiye’nin gençlerine bunları dinlemelerini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

‘MİLLİ TAKIMIMIZIN NE YAPACAĞI BELLİ OLMUYOR’

A Milli Futbol Takımı’nın, Gürcistan karşılaşmasını ve Dünya Kupası serüvenini değerlendiren Bingöl, “Kocaeli’de olması gurur verici. Mili takımda olmak istiyordum, her zaman olmak istiyorum hala geç değil. Bulgaristan’ı yendik en son. Çok sevinmemiz gerekiyor ne de olsa Bulgaristan’ı yendik. Milli takımın daha iyi olması gerekiyor. Milli takımızın ne yapacağı belli olmuyor. Bir bakıyorsun Bulgaristan’ı yenmişsin, bir bakıyorsun önemli maçları kazanamıyoruz. İnşallah kazanırız. Canı gönülden onu istiyoruz” dedi.