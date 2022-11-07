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Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap

Beşiktaşlı Tayfur Bingöl, Galatasaray maçında top toplayıcı çocukla yaşadığı olay nedeniyle kendisini eleştiren Nihat Kahveci'ye sosyal medya hesabından cevap verdi

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 05:32
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Tayfur Bingöl'den flaş paylaşım: 5 saniyenin önemi

Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
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Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynadığı maçın son anlarında Tayfur Bingöl taca çıkan topu vermeyen top toplayıcı çocukla girdiği diyalogla olay olmuştu. Tayfur, çocuğu iterken ortkalık karışmış, daha sonra da şu açıklamayı yapmıştı:

"Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor."

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, televizyondaki programda Tayfur'u eleştirmiş ve şunları söylemişti:

"Beni en çok üzen; O arma itmez o çocuğu. Tayfur Bingöl hiç kusura bakmayacak. 5 saniye geçirdi. Ne oldu? Maçı mı alacaktın Tayfur? Vallahi çok üzülüyorum ya. Hem armadan bahset, orada çocuğu itmek mi o Türk bayraklı Beşiktaş armasının karşılığı?" 

Tayfur Bingöl buna sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi.

Sosyal medya hesabından 2019 yılında Tottenham'ın Olympiakos'u devirdiği maçta top toplayıcı çocuğun topu hızlı vermesi sonrası İngiliz ekibinin attığı golden görseli paylaşan Beşiktaşlı futbolcu altına da '5 saniyenin önemi' yazdı ve kahve emojisi koydu.

Tayfur'un örnek gösterdiği maçta oyun 2-1 Olympiakos üstünlüğüyle devam ederken, top toplayıcı Callum Hynes, topu hızlı bir şekilde oyuna sokmuş ve ardından Harry Kane Tottenham'ın golünü atmıştı.

Maç oynanırken dönemin teknik direktörü Jose Mourinho, Callum'a teşekkür etmiş ve bir de hediye vermişti.

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