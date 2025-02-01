Tayfur Bingöl’e Süper Lig’den 2 talip çıktı

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Tayfur Bingöl’e Süper Lig’den 2 talip çıktı

Beşiktaş’ın Eyüpspor’a gönderdiği Tayfur Bingöl son haftalardaki performansı ile dikkat çekiyor. 32 yaşındaki oyuncuya Süper Lig’den 2 dev kulüp talip oldu.

Süper Lig’de Eyüpspor forması giyen Tayfur Bingöl son haftalardaki performansı ile dikkat çekiyor. Beşiktaş’tan kiralanan 32 yaşındaki oyuncu birden fazla pozisyonda oynaması nedeniyle ‘joker’ olarak görülüyor.

Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Tayfur Bingöl'ü Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesine ekledi. Son Bodrum FK maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Tayfur bu sezon 16 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile 2026 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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