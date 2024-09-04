Taylan Antalyalı Süper Lig ekibine gidiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Taylan Antalyalı Süper Lig ekibine gidiyor

Gaziantep FK Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya talip oldu. Görüşmelerde sona doğru gelinirken resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

Transfer bombalarını bir bir patlatan Galatasaray’ın oyuncularına da teklifler gelmeye devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK sarı-kırmızılıların kadroda düşünmediği Taylan Antalyalı’ya talip oldu.

SELÇUK İNAN BİZZAT İSTEDİ

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve burada Fatih Terim’in yardımcılığını yapan Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan’ın Taylan Antalyalı’yı bizzat istediği ve görüşmelerde rol aldığı belirtildi.

SONA DOĞRU GELİNDİ

Kulüplerin görüşmelerde sona doğru geldiği belirtilirken bir pürüz çıkmaması halinde imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Samsunspor’da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki orta saha 2 gol 1 asist kaydetti.

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