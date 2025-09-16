Beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören Taylan Kulaçoğlu yaşamını yitirdi.

Kulaçoğlu, 2013'te RedHack soruşturması kapsamında gözaltına alınarak yurt dışına çıkış yasağı almıştı.

Kulaçoğlu'nun, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-posta hesabının hacklenmesi olayının arkasında olduğu ileri sürüldü.

2020'de sosyal medyada başlattığı 'İsimsizler Hareketi' nedeniyle gözaltına alındı, 7 ay cezaevinde kaldı ve ikamet ettiği Balıkesir dışına seyahat etmesi yasaklandı.

Kulaçoğlu, paylaşımları gerekçe gösterilerek birçok defa gözaltına alınarak tutuklandı.

Kulaçoğlu, 1981 doğumluydu.

Vefat haberini avukat Tamer Doğan şu sözler ile duyurdu:

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 gündür yaşam mücadelesi veren, direnen dostumuz, yoldaşımız Taylan bugün 14.30 sularında vefat etmiştir. Acımız çok büyük.