Taylan Temel "Amedspor duran top şansını değerlendirdi"

Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Pendikspor, sahasında karşı karşıya geldiği Amed Sportif Faaliyetler’e 1-0’lık skorla mağlup oldu.

"DOSTLUK İÇİNDE GEÇTİ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Sorumlusu Taylan Temel, "İlk yarıya rakibimiz daha etkili başladı, pozisyonlar da buldu. Bazı pozisyonlarda şanslıydık. İlk yarının sonuyla ikinci yarıda oyunu dengeledik. İkinci yarıda kaleye daha hızlı gidelim diye çabuk oyuncuları oyuna aldık. Aslında bunu da başardık. Maçın sonunda rakibimiz duran toptan bulduğu pozisyonu değerlendirdi. Rakibimizi tebrik ediyorum. İyi mücadeleydi, dostluk içinde geçti" ifadelerini kullandı.