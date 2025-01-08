Tayland Borsası'nda işler tıkırında

Tayland borsası 7 Ocak'ta 18,23 puanlık artışla 1.390,88 puandan kapanış yaptı. Gün içinde 39 milyar bahtlık işlem hacmi gerçekleşti. DELTA ve GULF gibi büyük hisseler, yükselişi destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldı. Ayrıca, Asya piyasalarındaki genel olumlu hava da endekse katkı sağladı.

HİSSE SENEDİ PİYASASINA GÜÇLÜ ALIM TALEBİ

Bualuang Securities Menkul Değerler İşlem Bölümü Genel Müdürü Chaiphon Nomphitakcharoen, borsadaki yükselişin büyük hisselere olan alım talebinden kaynaklandığını belirtti. DELTA ve GULF gibi enerji ve teknoloji sektörlerindeki hareketlilik dikkat çekerken, bankacılık sektörü de spekülatif alımların odak noktası oldu.

Özellikle, yatırımcıların yaklaşan faaliyet sonuçları açıklamaları öncesinde bu hisselere yöneldiği görüldü. DELTA, gün sonunda 7 bahtlık bir artışla 152 bahttan işlem gördü. KBANK ve GULF hisseleri de sırasıyla 1,50 baht ve 1,25 baht artış kaydetti.

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ASYA PİYASALARINDAKİ OLUMLU HAVA ETKİLİ OLDU

Asya borsalarındaki genel yükseliş trendi, Tayland piyasasını da destekledi. ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın bazı sektörlere yönelik tarifeler uygulayabileceği yönündeki haberlerin Asya piyasalarında olumlu bir karşılık bulması dikkat çekti. Her ne kadar bu haberler daha sonra yalanlanmış olsa da, Asya'daki bu iyimserlik Tayland borsasına da yansıdı.