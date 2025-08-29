Tayland ekonomisi karışık seyirde: Yatırım ve tüketimde düşüş, cari fazlada artış

Tayland ekonomisi, Temmuz 2025’te karışık sinyaller verdi. Özel yatırımlar, tüketim harcamaları ve perakende satışlarda yaşanan dalgalanmalar, ülkenin ekonomik toparlanma sürecinde zorluklarla karşılaştığını gösteriyor. Ancak cari hesapta kaydedilen güçlü fazla, dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle umut vadediyor.

ÖZEL YATIRIMLARDA GERİLEME

Tayland’da özel yatırımlar, Haziran 2025’teki %0,7’lik artışın ardından Temmuz’da %0,4 oranında geriledi. Bu düşüş, özellikle makine ve ekipman yatırımlarındaki zayıflıktan kaynaklandı.

Sermaye malları ithalatı, bilgisayar, ofis ekipmanları ve özel makineler gibi kategorilerde azaldı. Yerel makine satışları ise sabit kaldı. Araç yatırımları genel olarak dengeli seyrederken, binek otomobil ve kamyon kayıtlarındaki artış, gemi ithalatındaki düşüşü dengeledi. Öte yandan, inşaat sektörü hem konut hem de ticari projelerdeki yatırımlarla büyüme gösterdi.

Otel ve müstakil konut projeleri için onaylanmış bölgeler, bu alandaki hareketliliği destekledi.Cari Hesapta Güçlü ToparlanmaTayland’ın cari hesabı, Temmuz 2025’te 2,2 milyar dolarlık fazlaya ulaşarak geçen yılın aynı dönemindeki 0,2 milyar dolarlık açığı tersine çevirdi. Bu iyileşme, dış ticaret dengesindeki güçlü büyümeyle desteklendi.

Ticaret fazlası, ihracattaki %9,7’lik artış ve ithalattaki daha yavaş %4,5’lik yükselişle 1,1 milyar dolardan 2,5 milyar dolara çıktı. Ayrıca hizmetler, birincil ve ikincil gelir kalemlerindeki açık, 1,1 milyar dolardan 0,3 milyar dolara gerileyerek cari hesabı güçlendirdi.

TÜKETİMDE HAFİF DÜŞÜŞ

Özel tüketim harcamaları, Temmuz 2025’te %0,2 oranında azaldı; bu, Haziran’daki %0,3’lük düşüşe kıyasla daha ılımlı bir gerileme olarak kaydedildi. Dayanıklı mallarda, özellikle binek otomobil, kamyonet ve motosiklet alımlarında artış yaşandı. Tekstil ve giyim gibi yarı dayanıklı mallarda da talep yükseldi. Ancak dayanıksız mallar ve hizmetlerdeki tüketim, yerli ve uluslararası turistlerden gelen turizm gelirlerindeki zayıflama nedeniyle geriledi. Tüketici güveni, siyasi belirsizlikler, küresel ticaret gerilimleri, ekonomik toparlanmadaki yavaşlık ve Tayland-Kamboçya sınırındaki gerginlikler nedeniyle düşük seyretti.

PERAKENDE SATIŞLARDA ÇARPICI YÜKSELİŞ

Perakende satışlar, Haziran 2025’te yıllık bazda %30,5 artarak Mayıs’taki %26,1’lik büyümeyi geride bıraktı. Dayanıksız mallar, özellikle ilaç, tıbbi ürünler, kozmetik ve tuvalet malzemeleri satışlarında %5,6’lık artışla öne çıktı. Dayanıklı mallardaki düşüş ise %1,8’den %1,3’e gerileyerek toparlanma sinyali verdi. Ancak aylık bazda perakende aktivite %3,4 düşüş gösterdi; bu, Mayıs’taki %11,5’lik sert düşüşe kıyasla daha ılımlı bir gerileme olarak değerlendirildi.

EKONOMİK GÖRÜNÜM VE BEKLENTİLER

Tayland ekonomisi, dış ticaretteki olumlu gelişmelere rağmen iç talepte zayıflıklarla mücadele ediyor. Özel yatırımlardaki gerileme ve tüketici güvenindeki düşüş, ekonomik toparlanmayı zorlaştırıyor. Ancak inşaat sektöründeki büyüme ve cari hesap fazlası, gelecek için umut verici işaretler sunuyor. Uzmanlar, siyasi istikrar ve küresel ticaret koşullarındaki iyileşmelerin, ekonomik büyümeyi destekleyebileceğini belirtiyor.