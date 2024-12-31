Tayland yeni yıla 'merhaba' dedi

Tayland, yeni yıla görkemli şekilde 'merhaba' dedi. Başkent Bangkok’un geleneksel kutlama alanlarından Iconsiam, Central World ve Wat Arun’da gerçekleşen etkinliklerde, halk ve turistler yeni yılın gelişini renkli şekilde kutladı.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in yeni yıl paylaşımı

Dünyaca ünlü k-pop yıldızı Lalisa’nın sahne aldığı Iconsiam’da toplanan büyük kalabalık, yeni yıla dans ve müzik gösterileriyle girdi. İlk kez kendi ülkesinde solo konser veren ünlü sanatçı Taylandlılardan yoğun ilgi gördü.

Saatler 00.00’ı gösterdiğinde ise Bangkok’un Chao Phraya Nehri’nden fırlatılan binlerce havai fişek, başkentin gökyüzünü renklendirdi. Bangkok Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bu yıl başkentte gerçekleşen gösterilerde kullanılan havai fişeklerin doğa dostu olduğu açıklandı.

Öte yandan Tayland’ın Güney bölgelerinde ise yeni yıl kutlamaları sahil bölgelerinde ve halk plajlarında yapıldı. Hava sıcaklığının 25 derecenin üzerinde olduğu güney bölgelerde yerel halk ve yabancı turistler, plajlara kurulan kutlama alanlarında yeni yıla girdi.