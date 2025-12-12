Tayland’da Başbakan Anutin Charnvirakul, erken seçim yapılması amacıyla parlamentoyu feshetti. Karar, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un onayının ardından Kraliyet Gazetesi’nde yayımlandı.

Ülke mevzuatına göre kralın onayından sonra seçimlerin 45 ila 60 gün içinde yapılması gerekiyor. Bu süreçte Anutin, geçici hükümetin başbakanı olarak görevini sürdürecek, hükümetin yetkileri sınırlı olacak.

Tayland basınında yer alan haberlere göre Anutin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kamboçya ile yaşanan sınır gerilimini görüşecek. Anutin, görüşmeye rağmen çatışmalarla ilgili kararların Tayland’a ait olduğunu belirtti.

Tayland ile Kamboçya arasında 817 kilometrelik sınır hattında uzun süredir toprak anlaşmazlığı bulunuyor. İki ülke arasında 24 Temmuz’da yaşanan çatışmalarda toplam 32 kişi hayatını kaybetmiş, taraflar 26 Ekim’de ASEAN Zirvesi kapsamında "barış anlaşması" imzalamıştı.