Tayland’da seçimi kazanan parti kapatıldı

Tayland’da seçimi kazanan İleri Hareket Partisi kapatıldı. Kraliyete muhalefet eden parti için oy birliği ile kapatma kararı çıkarken lider kadro ise 10 yıl boyunca siyasetten men edildi.

Siyaset yasağı getirilen isimlerden partinin eski lideri Pita Limjaroenrat aktif bir vatandaş olarak çalışmaya devam edeceğini söyledi. Pita, başardıklarıyla gurur duyduğunu, hiçbir pişmanlık duymadığını vurgulayarak, "Evrende izimi bıraktım. Bayrağı gelecek nesil liderlere devrettiğimden emin olacağım" dedi.

Geçen yıl yapılan seçimi kazanan İleri Hareket Partisi’nin parlamentoda 148 milletvekili bulunuyor. Kapatılan partinin milletvekilleri başka bir siyasi partiye 60 gün içinde geçmeleri durumunda vekilliklerini koruyabilecek. Kapatılan partinin milletvekillerinin yeni parti kuracakları öğrenildi.

Tayland Anayasa Mahkemesi, muhalefetteki İleri Hareket Partisine ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, partinin "Lese Majeste (krala ihanet)" olarak bilinen Ceza Kanunu'nun 112. maddesinin değiştirilmesi yönünde kampanya yürüttüğü gerekçesiyle oy birliğiyle kapatılmasına karar verdi.

PARTİNİN LİDERİ MONARŞİYİ ELEŞTİRMİŞTİ

Seçim Komisyonu, bu yılın başında partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Mahkeme, ülkede geçtiğimiz yıl yapılan seçimden birinci çıkan İleri Hareket Partisinin eski lideri Pita Limjaroenrat'ın seçim kampanyasında, monarşiyi eleştiriden koruyan, 15 yıla kadar hapis cezası öngören ve 112. madde olarak bilinen "Lese Majeste"yi değiştirmeye yönelik açıklamalarıyla "anayasal monarşiyi devirmeye çalıştığına" karar vermişti.

İleri Hareket Partisi geçtiğimiz yıl en çok oyu almasına rağmen Pita Limjaroenrat'ın başbakanlığı, Senato'daki muhafazakarlar tarafından engellenmişti.