Tayland’da sürgündeki eski Başbakan Şinavatra ülkesine dönüyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Şinavatra’nın kızı, babasının 10 Ağustos’ta Tayland’a geleceğini sosyal medyadan duyurdu.

Şinavatra’nın kızı ise babasının kararına saygı duyduklarını ancak endişeli olduklarını belirtti. Şinavatra’nın Tayland’a döndüğünde 10 yıldan fazla hapis yatması gerekebileceği ifade ediliyor.

Doğum Gününde Dönmek İstemişti

Taksin Şinavatra, mayıs ayında Twitter’dan yaptığı paylaşımda, 26 Temmuz’daki doğum gününden önce ülkesine dönmek istediğini söylemişti. Ancak kızı, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, babasının ülkedeki başbakanlık seçimleri nedeniyle dönüşünü ertelediğini bildirmişti.

Şinavatra’nın en küçük kızı Paetongtarn Şinavatra da Ekim 2021’de babasının destekçilerinin kurduğu Pheu Thai Partisi’nde siyasete atılmış ve bu yılki genel seçimlerde aday olmuştu.

Başbakanlık Seçimleri Süresiz Ertelemişti

Tayland’da 14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan İleri Hareket Partisi (MFP) lideri Pita Limjaroenrat, başbakanlığın tek adayı olmuştu. Ancak Pita, milletvekilleri ve senatörlerin katılımıyla yapılan iki oylamada da gerekli çoğunluğu sağlayamamıştı.

Tayland Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha, 25 Temmuz’da yaptığı açıklamada, başbakanlık oylamasını süresiz ertelediğini duyurmuştu.