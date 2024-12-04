Tayland'daki sel faleketinde can kaybı artıyor

Tayland'ın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a yükseldi.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da 22 Kasım'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 29’a yükseldiği belirtildi. Tayland Halk Sağlığı Bakanlığı'nın açıklamasında ise Pattani, Narathiwat, Songkhla, Nakhon Si Thammarat ve Phatthalung eyaletlerinde sel nedeniyle 33 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Tayland hükümeti halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamaya göre 155 binden fazla evin etkilendiği afet bölgelerinde daha fazla yağış bekleniyor. Yetkililer, halkı 5 Aralık'a kadar heyelanlar ve ani sel riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SEL MAĞDURLARINA ÖDEME YAPILACAK

Tayland Afet Önleme Merkezi, afet müdahale ekiplerinin sel sularını tahliye etmek ve selde mahsur kalanları kurtarmak için çalıştığını açıkladı. Hükümet selden etkilenen her eyalet için 50 milyon baht (yaklaşık 1,5 milyon ABD doları) fon ayırırken, etkilenen ailelere 9 bin baht (262 ABD doları) ödeme yapılmasına karar verdi.

Komşu Malezya’da da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmişti.