Tayland ve Kamboçya arasındaki gerilim, kırılgan ateşkes süreci ardından yeniden yükseldi. Tayland ordu sözcüsü Tümgeneral Winthai Suvaree, her iki ülkenin de birbirini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamasının ardından, Tayland'ın Kamboçya ile tartışmalı sınırında hava saldırıları başlattığını söyledi.

Kamboçya, kasım ayı ortasında Tayland'dan ateş açılmasının ardından sınırdaki köy sakinlerini tahliye ettiğini açıklamıştı. Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Tayland'dan ateş açılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıklarken; Tayland tarafı ölü veya yaralı olmadığını belirtmişti.

BARIŞ ANLAŞMASI ASKIYA ALINMIŞTI

Tayland barış anlaşmasını süresiz askıya almış, Kamboçya anlaşmaya bağlılığını yinelemişti

Tayland, Kamboçya sınırında devriye gezen bir askerin mayına basarak sağ ayağını kaybettiğini ve Kamboçya özür dileyene kadar barış anlaşmasını süresiz olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Ayrıca Tayland, barış anlaşması kapsamında serbest bırakması planlanan 18 Kamboçya askerinin iadesinin süresiz erteleneceğini duyurmuştu. Öte yandan Kamboçya, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Tayland ile imzalanan barış anlaşmasına bağlılığını yinelemişti.

Kamboçya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamboçya-Tayland sınırındaki mayın tarlalarının 1970'li ve 1980'li yıllarda yaşanan iç savaş döneminden kalma olduğu ileri sürülerek, sınıra yeni mayınlar döşendiği yönündeki iddialar "kesin dille reddedilmişti."

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİM

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor. Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı. Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.