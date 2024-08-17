Tayland'ın en genç başbakanı seçildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tayland'ın en genç başbakanı seçildi

Tayland'ın Pheu Thai Partisi lideri Paetongtarn Shinawatra, Cuma günü parlamento oylamasını kazanarak ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Anayasa Mahkemesi yargıçları bu yıl Pheu Thai Partisi'nden Srettha'nın görevden alınması için 40 senatörün sunduğu dilekçeyi 6'ya karşı 3 oyla kabul etti.

Senatörler, 2008 yılında mahkeme yetkililerine rüşvet olarak 2 milyon baht (55.218 dolar) değerinde parayı bir kağıt poşete koyarak vermeye çalıştığı iddialarının ardından mahkemeye hakaretten altı ay hapis cezasına çarptırılan eski avukat Pichit Chuenban'ın Srettha tarafından atanmasıyla ilgili şikayette bulunmuştu.

Senatörler, Srettha'nın Pichit'i atamasının etik ve ahlaki standartlara uymadığını savundu.

Eleştirmenler ayrıca Pichit'in 2007'de Pheu Thai partisini kuran milyarder Thaksin Shinawatra ile olan bağlarının da onun bu göreve yükselmesinde etkili olduğunu ileri sürdüler.

Srettha, Çarşamba günü Bangkok'taki Anayasa Mahkemesi tarafından resmen görevden alındı. Anayasa Mahkemesi tarafından 16 yılda görevden alınan dördüncü Tayland başbakanı oldu.

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