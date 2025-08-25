Tayland'ın ithalat artışı 5 ayın en düşük seviyesinde

Tayland ekonomisi, küresel ticaret dinamiklerinin etkisiyle Temmuz 2025’te ithalat artışında belirgin bir yavaşlama yaşadı. Ülkenin ithalatı, yıllık bazda yüzde 5,1 artarak 28,26 milyar dolara yükseldi. Ancak bu rakam, bir önceki ay kaydedilen yüzde 13,1’lik büyümeye kıyasla ciddi bir gerileme gösterdi. Temmuz verileri, piyasa beklentisi olan yüzde 4,9’un biraz üzerinde gerçekleşse de, son 14 aydır devam eden ithalat artış trendinin en zayıf halkası oldu. Bu durum, küresel ticaretteki ivme kaybının Tayland ekonomisini de etkilediğine işaret ediyor.

İTHALAT KALEMLERİNDE KARIŞIK TABLO

Tayland’ın ithalat sepetinde farklı kalemler, Temmuz ayında dikkat çekici bir çeşitlilik sergiledi. Sermaye malları ithalatı yüzde 23,2, ham madde ve yarı mamul ürünler yüzde 11,3, tüketim malları yüzde 5,5 ve ulaşım ekipmanları yüzde 2,1 artış gösterdi. Özellikle elektrikli makine ve bileşenleri yüzde 49,7, mücevher, değerli taşlar ve gümüş yüzde 80,3 gibi yüksek oranlarda büyüdü. Makine ithalatı yüzde 12,3, demir-çelik yüzde 17,5 ve bilgisayar bileşenleri yüzde 12,2 artış kaydederken, bu kalemler Tayland’ın sanayi ve teknoloji sektörlerindeki talebin devam ettiğini ortaya koydu.

Yakıt ürünlerinde yüzde 35,4’lük sert bir düşüş gözlenirken, ham petrol ithalatı yüzde 44,6 geriledi. Kimyasallar yüzde 8,1 ve bitkisel ürünler yüzde 0,8 azaldı. Bu düşüşler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve tarım sektöründeki talebin zayıflaması gibi faktörlerle ilişkilendiriliyor.

YILIN İLK YEDİ AYINDA GÜÇLÜ PERFORMANS

Tayland’ın ithalat performansı, 2025’in ilk yedi ayına bakıldığında ise daha olumlu bir tablo çiziyor. Ocak-Temmuz döneminde ithalat, bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 195,17 milyar dolara ulaştı. Bu artış, ülkenin sanayi ve tüketim sektörlerindeki talebin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

Temmuz ayındaki yavaşlama, küresel ekonomik belirsizliklerin ve ticaret hacmindeki dalgalanmaların Tayland’ı etkileyebileceği konusunda uyarı niteliği taşıyor.

KÜRESEL TİCARETİN GÖLGESİNDE GELECEK

Tayland’ın ithalatındaki bu yavaşlama, küresel ticaretteki genel eğilimlerle paralellik gösteriyor. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, lojistik maliyetler ve küresel talepteki belirsizlikler, ithalatın bazı kalemlerinde gerilemeye yol açarken, teknoloji ve sermaye malları gibi alanlarda büyüme devam ediyor. Uzmanlar, Tayland’ın ithalat trendlerinin, küresel ekonomik konjonktürün bir aynası olduğunu belirtiyor.

Önümüzdeki aylarda, özellikle enerji ve tarım sektörlerindeki gelişmeler, ülkenin ithalat performansını şekillendirecek kritik unsurlar arasında yer alıyor.

Tayland ekonomisi, bu veriler ışığında hem fırsatlarla hem de risklerle karşı karşıya. İthalat artışındaki yavaşlama, ekonomik politikaların ve küresel ticaret stratejilerinin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir. Yetkililer, özellikle enerji ithalatındaki düşüşün etkilerini hafifletmek için alternatif stratejiler geliştirmeye odaklanabilir.