Tayland'ta çocuk bakımevine saldırı 34 ölü

Tayland'da çocuk bakım evine düzenlenen silahlı saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi:İlk gelen bilgilere göre Tayland'ın kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyinde gerçekleşen saldırı sonrası yaralıların da olduğu belirtiliyor. Tayland’daki saldırının çocuk bakımevine yönelik olduğu belirtiliyor. Saldırıyı eski bir polisin gerçekleştirdiği öne sürülüyor.