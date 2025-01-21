Taylor Swift konseri saldırganının ifadesi dehşete düşürdü: İstanbul’a da eylem planlamışlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Taylor Swift konseri saldırganının ifadesi dehşete düşürdü: İstanbul’a da eylem planlamışlar

Geçtiğimiz sene ABD'li pop yıldızı Taylor Swift'in Avusturya'daki konserine bombalı saldırı planladığı için tutuklanan şüpheli, İstanbul'a da saldırı planladıklarını açıkladı.

Taylor Swift'in konserlerine saldırı planladığı gerekçesiyle tutuklanan 19 yaşındaki zanlının ifadeleri ortaya çıktı. Şahsın İstanbul'a da saldırı düzenlemeyi planladığı ortaya çıktı.

RAMAZAN AYINA SALDIRI PLANLAMIŞLAR

DW Türkçe'de yer alan habere göre, IŞİD'le bağlantılı olduğu belirtilen tutuklu şüpheli, işbirliği yaptığı kişilerle birlikte geçen yıl ramazan ayının başlangıcında Dubai, İstanbul ve Mekke'de eş zamanlı saldırılar düzenlemeyi tasarladıklarını söyledi. Saldırıların ramazan ayının ilk günü olan 11 Mart 2024'te düzenlenmesi planlandı.

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Şahıs, ifadesinde, şüphelilerden birinin saldırı düzenlemek için İstanbul'a uçtuğunu belirtirken, söz konusu tarihte İstanbul'da bir saldırı girişimi olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi.

Türk yetkililer ve uluslararası emniyet birimlerinin bu kişiyle ilgili araştırmalarını sürdürdükleri bildirildi.

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