Taylor Swift turne sonrası hastaneye koştu

Taylor Swift, 34 yaşında ve "Karma" şarkısıyla tanınan ünlü şarkıcı, 12 Aralık 2024 tarihinde Kansas City, Missouri'deki Çocuk Mercy Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyaretine, Kansas City Chiefs’in ünlü oyuncusu Travis Kelce de eşlik etti. Ziyaret sırasında Swift, hastaların, personelin ve özel eğitimli hastane köpekleriyle vakit geçirdi.

Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri, küçük bir hastanın, Rylie’nin, Swift ile birkaç fotoğraf çektirmesi oldu. Rylie’nin büyükannesi Anita Belt, bu özel anı sosyal medya üzerinden paylaştı ve Taylor Swift’in, aynı zamanda Travis Kelce’nin de hastanede bulunduğunu belirtti. Belt, paylaşımında “Çocuk Mercy Hastanesi, ciddi şekilde hasta olan çocuklara bakmak, ailelere teselli olmak ve mümkün olduğunda biraz neşe getirmek için elinden geleni yapıyor. Bugün hayal kırıklığına uğratmadı!” ifadelerini kullandı.

Bir diğer dikkat çeken an ise 11 yaşındaki bir Swift hayranı olan Baylee ile yaşandı. Baylee, bir haftadır hastanede tedavi görüyordu ve Swift’in sürpriz ziyareti, onun için unutulmaz bir anı haline geldi. Baylee’nin annesi Melissa Nuzum, şarkıcının sıcak ve samimi kişiliğini övdü, “Kesinlikle Taylor’a olan sevgimiz ve saygımız daha da arttı. O gerçekten harika biri” şeklinde duygularını paylaştı.

Bu anlamlı ziyaret, Taylor Swift'in 35. yaş gününden bir gün önce gerçekleşti. Sanatçının hastane ziyaretinde, hastalarla geçirdiği her an, minik hayranları için büyük bir moral kaynağı oldu. Swift’in, dünya çapındaki hayran kitlesine olan sevgisi ve desteği, ziyaret sırasında hastalarla kurduğu sıcak diyaloglarla bir kez daha gözler önüne serildi.

Hastane ziyaretinin ardından Rylie ve Baylee gibi çocuklar, Taylor Swift’in hayranları olarak, şarkıcının içten yaklaşımını ve zarafetini unutulmaz bir anı olarak saklayacak. Bu tür etkinlikler, ünlülerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirirken, hayranlarıyla da güçlü bağlar kurmalarına olanak tanıyor.