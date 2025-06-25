Taylor Swift ve Kelce çifti ilki yaşadı: Sosyal medya sallandı

Amerikan futbolu dünyasının önemli etkinliklerinden Tight End Üniversitesi (TEÜ) 2025'in açılış gecesi, bu yıl dünya basınının gündemine damga vuran bir olaya sahne oldu. Pop müziğin süperstarı Taylor Swift ve Kansas City Chiefs'in başarılı oyuncusu Travis Kelce, etkinliğin kırmızı halısında el ele poz vererek ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Bu, çiftin birlikte ilk resmi kırmızı halı etkinliği oldu.

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TEÜ'NÜN ÖNEMİ VE YILDIZ KATILIMI

Travis Kelce'nin George Kittle ve Greg Olsen ile birlikte 2021 yılında kurduğu Tight End Üniversitesi, her yıl düzenlenen üç günlük bir yaz kampı olarak biliniyor. Kampın amacı, Amerikan futbolunda "tight end" pozisyonunda oynayan sporcuların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşması, saha içi antrenmanlar, film analizleri ve rehabilitasyon gibi çeşitli aktivitelerle kendilerini geliştirmeleri. Bu yılki açılış gecesine Taylor Swift'in katılımı, etkinliğe olan ilgiyi uluslararası boyuta taşıdı.

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SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI

Tight End Üniversitesi'nin Instagram sayfasında paylaşılan videolarda, Swift ve Kelce'nin kırmızı halıda gülümseyerek yürüdükleri anlar büyük beğeni topladı. Çiftin uyumlu kıyafetleri de dikkat çekti. Swift yeşil-beyaz kareli bir üst ve ona uygun bir etek tercih ederken, Kelce sarı işlemeli beyaz yakalı bir tişört ve şort giyerek sevgilisinin tarzını tamamladı. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin Met Gala veya Grammy gibi büyük etkinlikler yerine TEÜ'de ilk kırmızı halı deneyimlerini yaşamasına esprili yorumlar yaptı. NFL'in Instagram hesabından yapılan paylaşım da çiftin mutluluğunu gözler önüne serdi.

Gecede ayrıca TEÜ kurucuları Kelce, Olsen ve Kittle'ın eşleriyle birlikte çekilen neşeli pozları da paylaşıldı. Taylor Swift ve Travis Kelce'nin yanı sıra Greg Olsen ve eşi Kara ile George Kittle ve eşi Claire'in yer aldığı bu fotoğraf, etkinliğin samimi atmosferini yansıttı. Açılış gecesinin ardından düzenlenen partiye de katılan Swift ve Kelce'nin görüntüleri Instagram ve X'te geniş yer buldu.

GELECEK SEZON İÇİN HEYECAN

Çifte yakın kaynaklar, Taylor Swift'in önümüzdeki NFL sezonunu heyecanla beklediğini belirtiyor. Geçtiğimiz aylarda People dergisine konuşan bir kaynak, Swift'in yoğun konser takvimi nedeniyle Kelce'yi tam anlamıyla destekleme fırsatı bulamadığını ancak bu sezonun çok farklı olacağını ifade etti. Swift'in 2023'te başlayan ilişkileri boyunca sürekli seyahat etmek zorunda kalmadığı ilk tam sezon olacak olması, taraftarlar ve medya için de büyük bir merak konusu.