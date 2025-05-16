Taylor Swift'e şok! İnsan kalıntıları bulundu...

ABD'de Rhode Island'ın Westerly bölgesindeki Watch Hill mahallesinde, dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in malikanesine yakın bir sahil yolunda insan kalıntılarına rastlanması, polis tarafından araştırılmaya başlandı.

KALINTILAR İNCELENDİ

Çarşamba günü yapılan ihbara göre, Everett Caddesi’nde bulunan bir bacak kemiği, yetkililer tarafından olay yerinde incelendi.

Kalıntılar, kimlik tespiti yapılabilmesi için Rhode Island Adli Tıp Bürosu’na gönderildi.

Bölgedeki bir sakinin ifadesine göre, kalıntılar Taylor Swift'in evine oldukça yakın bir noktada bulundu.

Yetkililer, olayda cinayet şüphesi olmadığını belirtse de, bazı yerel sakinler bu açıklamaya katılmadı.