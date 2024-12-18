Taylor Swift’in kedisi servetiyle Hollywood Tom Holland yıldızına fark attı

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift’in kedisi Olivia Benson, yalnızca sevimliliğiyle değil, aynı zamanda dudak uçuklatan servetiyle de gündemde. İsmini Swift'in en sevdiği dizilerden biri olan Law & Order: Special Victims Unit'deki karakterden alan Olivia, adeta bir iş kadını gibi çalışarak 77 milyon sterlinlik bir servet biriktirdi.

Olivia sıradan bir evcil hayvan olmanın ötesinde, adeta bir Hollywood yıldızı gibi iş teklifleri alıyor. Bugüne kadar pek çok reklam kampanyasında boy gösteren ve Taylor Swift’in müzik videolarında rol alan bu sevimli kedi, başarısıyla sahibinin adeta gölgesinde bir yıldız haline geldi.

Kariyerinde Keds, AT&T ve Diet Coke gibi dev markaların kampanyalarında yer alan Olivia, özellikle bir Diet Coke reklamıyla hafızalara kazındı. Reklamda Swift, içeceğinden bir yudum alırken bir anda etrafı sevimli yavru kedilerle doluyor ve bunlardan biri Olivia oluyor.

TOM HOLLAND'TAN BİLE ZENGİN

Taylor Swift'in kedisi böylece birçok oyuncunun servetini de geride bıraktı. Tom Holland 2024'te 30 yaş altı en zengin ünlülerden biri olmasına rağmen, tahmini net serveti yaklaşık 20 milyon sterlin yani 890 milyon lirada kaldı.

2024 yılında “30 yaş altı en zengin ünlüler” listesinde yer alan Holland’ın tahmini net serveti yalnızca 20 milyon sterlin. Bu da Olivia’yı şov dünyasının en dikkat çekici figürlerinden biri yapıyor.

REKORLARI ALT ÜST EDİYOR

Hayvan dünyasında servetiyle daha önce gündeme gelen Alman çoban köpeği Gunther'ın 40 milyon sterlinlik servetini hatırlayanlar, Olivia’nın bu rakamı neredeyse ikiye katlamış olmasını hayranlıkla karşılıyor. Olivia yalnızca bir evcil hayvan değil, aynı zamanda reklam projelerinden ve müzik videolarından elde ettiği kazançlarla bir fenomen haline gelmiş durumda.

TAYLOR'IN VAZGEÇİLMEZİ

Taylor Swift, kedilerini sık sık sosyal medyada paylaşan ve hayranlarıyla bu sevimli dostlarını tanıştırmayı seven bir isim. Ancak Olivia Benson bu kediler arasında en çok dikkat çeken ve kazancıyla konuşulanı.

Swift’in hit şarkıları Blank Space, Me! ve Karma gibi müzik videolarında da görünen Olivia, bu yönüyle hem sahibinin kariyerine eşlik ediyor hem de kendi servetini artırmaya devam ediyor.