Taylor Swift’in meraklı hayranlarından nasıl kaçtığı ortaya çıktı. Bu yöntem kimsenin aklına gelmezdi

Dünyaca ünlü pop star Taylor Swift, dünya turnesi kapsamındaki her konserinde on binlerce hayranına şarkı söylüyor. Son dönemde başta İngiltere’de olmak üzere ünlü şarkıcının konser verdiği ülkelerde ‘Enflasyonu artırıyor’ endişesi hakim olurken, hayranları, ünlü şarkıcıyı görmek için binlerce euro para harcamaktan çekinmiyor.

ABD’li ünlü şarkıcının turnesiyle ilgili dikkat çeken bir detay da konser dışında hiçbir yerde görüntü vermemesi. Hayranları ve gazeteciler Taylor Swift’in kaldığı otelin önünde adeta kamp kurmasına rağmen kimse ünlü şarkıcıyı konser dışında göremedi.

Taylor Swift’in hayranlarından ve meraklı gazetecilerden nasıl kaçtığı ortaya çıktı. İngiliz basınında paylaşılan görüntülere göre ünlü şarkıcı konser alanına malzemelerin yüklendiği bir kasının içinde geliyor. Taylor Swift’in otellere ve gittiği mekanlara bu şekilde gizlice girdiği öğrenildi.

Taylor Swift’in şarkıları listelerde haftalarca 1 numarada kalıyor. Son dönemde verdiği konserlerle milyarlarca dolar kazanan ünlü şarkıcı yaptığı bağışlarla da biliniyor.