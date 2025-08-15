Taylor Swift’ten albüm müjdesi

ABD’li pop yıldızı Taylor Swift, hayranlarına yeni albüm müjdesini verdi. Swift, futbolcu sevgilisi Travis Kelce’nin New Heights adlı podcast programında yaptığı açıklamada, on ikinci stüdyo albümü The Life of a Showgirl'ün 3 Ekim’de yayımlanacağını duyurdu. Albüm, toplamda on iki şarkıdan oluşuyor ve içinde “Elizabeth Taylor”, “Eldest Daughter” ve “Honey” gibi parçalar yer alıyor. Albümün ilk şarkısında ise genç şarkıcı Sabrina Carpenter konuk sanatçı olarak yer alacak.

Podcast yayınında Swift, albümü büyük bir kutlamayla tanıttı; kardeşler Jason ve Travis Kelce’nin alkışları arasında albümü bir bavuldan çıkararak tanıttı. Üzerinde turkuaz renkli, ışıltılı bir kostüm bulunan Swift, albüm kapağını sosyal medyada da paylaştı.

HAYRANLAR İÇİN ÖN GÖSTERİM

Taylor Swift, albümü önceden duyurmak için internet sitesinde 12 Ağustos gece yarısından sonra bir geri sayım başlattı. Aynı anda sosyal medya hesaplarından paylaştığı teaser video ile podcast bölümünü tanıttı.

Geçtiğimiz yılın sonunda, Swift Eras Tour adlı dev konser serisini tamamladı. Mart 2023’te başlayan turne, tahminlere göre 10 milyondan fazla bilet satarak yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde etti ve tarihinin en kazançlı turnesi oldu.

Swift’in önceki albümü The Tortured Poets Department: The Anthology, Nisan 2024’te yayımlandı ve 2024’ün Spotify’da en çok dinlenen albümü olmayı başardı. Albüm, yayınlandıktan kısa süre sonra hem dijital platformlarda hem de Almanya listelerinde çeşitli rekorlar kırdı.

MÜZİK KARİYERİNDE YENİ BİR DÖNEM

The Life of a Showgirl, Swift’in kariyerinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor. Albüm, hem Avrupa turu sırasında hem de sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Müzik eleştirmenleri, Swift’in sahne performanslarıyla albüm temasını birleştirmesinin, hayranlarını uzun süre meşgul edecek bir deneyim sunacağını belirtiyor.

Taylor Swift’in yeni albümü, Ekim ayında müzikseverlerle buluşacak ve pop müzik dünyasında yeni bir rekora imza atması bekleniyor.