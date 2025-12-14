Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in "Eras Tour" kapsamında ekibine verdiği "bonus" gündeme damga vurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şarkıcının son dönemin en başarılılarından biri olarak gösterilen turneyi yapmasında yardımcı olan ekip üyelerine para dağıttığı görüldü.

Yaklaşık 1 milyar 600 milyon dolarlık servete sahip olan ünlü şarkıcı, ekibe 100 bin dolarlık zarflar dağıttı.

Taylor Swift'in, Eras Tour süresince iki yıl içinde ekibine toplam 197 milyon dolar (8 milyar 388 milyon 260 bin lira) bonus dağıttığı öğrenildi.

Bu büyük jestten turnede görev alan tüm çalışanlar pay aldı.