Taylor Swift'ten Super Bowl 2025 öncesi New Orleans çıkarması

Pop müziğin efsane ismi Taylor Swift, Super Bowl 2025 öncesinde annesi Andrea, Kylie Kelce ve HAIM kardeşleriyle New Orleans'ta keyifli bir akşam yemeği çıkarması yaptı. 9 Şubat 2025 Cumartesi gecesi gerçekleşen bu özel etkinlik, Taylor'ın hayranları için büyük bir heyecan kaynağı oldu. Taylor, siyah bir SUV'nin içinde arkadaşları ve ailesiyle birlikte restoranın önüne geldiğinde dikkatleri üzerine topladı. Aynı gece, sevgilisi Travis Kelce'nin Kansas City Chiefs takımının Philadelphia Eagles'a karşı oynayacağı maçtan önce New Orleans'ta eğlenceli bir gece geçirdi.

Taylor Swift, bu akşam için oldukça şık bir seçim yaptı. Siyah bir üst ve şort kombinleyerek üzerine kürk mont giydi. Ayrıca, şıklığının tamamlayıcısı olarak siyah çantası ve siyah botlarıyla görünümünü tamamladı. Elbisesine özel olarak kırmızı ruj ve dalgalı saçları da oldukça dikkat çekiciydi. Restorana girmeden önce, Alana ve Danielle Haim ile birlikte fotoğraflanarak, geceye başlamadan önce keyifli anlar yaşadılar.

Travis Kelce'den Taylor Swift'e 22'lik jest

Taylor’ın babası Scott Swift de bu etkinlikte yanlarındaydı. Baba Swift, restoranın barında Kylie Kelce ile sohbet ederken, herkes masalarına oturdu. Grubun akşam yemeği için tercih ettiği mekan ise Gianna Restaurant oldu. Burada, Kylie Kelce ile buluştuktan sonra masalarına oturdular.

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Geceyi daha da özel kılan diğer bir detay ise, bir önceki gece Taylor ve Travis Kelce'nin, Brittany ve Patrick Mahomes ile birlikte Lilette isimli Fransız restoranında keyifli bir akşam yemeği yedikleri bilgisinin paylaşılması oldu. Dört kişi, New Orleans'ın en cazibeli mekanlarından biri olarak bilinen Lilette'de akşam yemeğini özel bir odada yedi. Page Six'in özel haberine göre, yemeklerinde ördek, ricotta agnolotti ve gnocchi gibi nefis yemeklerin yanı sıra grupta herkesin en sevdiği deniz ürünlerinden olan grup balığı da bulunuyordu.

Taylor, Super Bowl 2025'i izlemek için Louisiana'ya seyahat etti. Kansas City Chiefs, üçüncü kez üst üste Super Bowl şampiyonluğunu kazanabilmek için Ceasars Superdome'da Philadelphia Eagles ile karşı karşıya gelecek. Taylor, sevgilisi Travis ile 2023 yazından beri birlikte. Bu, Taylor'ın katıldığı ikinci Super Bowl olacak. İlk kez 2024 Super Bowl LVIII'de Travis'e destek vermek için Las Vegas'ta bulunmuştu.

Taylor Swift kimdir?

Kansas City Chiefs, geçtiğimiz yıl Philadelphia Eagles'ı yenerek Super Bowl 2024'ü kazandı. 2023’te ise Travis'in kardeşi Jason Kelce'nin de bulunduğu mücadelede Eagles’ı mağlup etmişti. Eğer Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles’a karşı kazanırsa, NFL tarihindeki üçüncü üst üste Super Bowl şampiyonluğunu kazanmış olacak.