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Tayvan: Çin'e ait 35 savaş uçağı ve 8 gemi Tayvan çevresinde görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Çin'e ait 35 savaş uçağı ve 8 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 17:59
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Tayvan açıkladı: Çin'e ait 35 savaş uçağı ve 8 gemi Tayvan çevresinde görüldü

Tayvan: Çin'e ait 35 savaş uçağı ve 8 gemi Tayvan çevresinde görüldü
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Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'e ait 35 savaş uçağı ve 8 geminin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 18'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği yerin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.

Öte yandan Cumhuriyetçi Partili Senatör Marsha Blackburn'ün Ada'yı ziyaret ettiği günde uçuşların sayısının artması dikkati çekti.

Dün 15 savaş uçağı ve 4 gemi Ada çevresinde görülmüş, uçaklardan 9'u "orta çizgi"yi geçmişti.

Dün gece Ada'ya gelen Senatör Blackburn, bugün Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşmesinde, "Tayvan halkının bağımsız bir ülke olma yolundaki çabasını desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Pelosi'nin ardından Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet ve Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

(AA)

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