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Tayvan açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan’ın Hualien şehri açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 23:31
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Tayvan açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem

Tayvan açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan’ın Hualien şehrinin 69 kilometre doğusunda Filipin Denizi’nde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS, depremin 17,9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini aktardı.

Tayvan Meteoroloji Bürosu (CWB) tarafından yapılan açıklamada, depremde henüz can kaybı, yaralı ya da hasar bildirilmediği ifade edilerek, depremin Tayvan’ın başkenti Taipei’de dahil olmak üzere kuzey, orta ve doğu bölgelerinde hissedilebileceği belirtildi.

Güney Çin Denizi’ndeki iki tektonik plakanın birleştiği bölgenin yakınında yer alan Tayvan’da 2016 yılında meydana gelen depremde 100’den fazla kişi, 1999 yılında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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